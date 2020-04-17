Топ-политикам стоит тратить деньги не на Пасхальные поздравления, а на борьбу с китайским вирусом

Подобное мнение озвучил политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

“Карантинная Пасха еще и проверка на адекватность наших чиновников, политиков и бюджетно поддержанных партий. Хватит ли у них ума и здравого смысла не тратить миллионы гривен на собственную телевизионную или биг-мордную рекламу, где они душевно и по-семейному будут поздравлять родной народ с Пасхой?”.

Особое внимание политик обратил на расход бюджетных средств.

“Напомню, что деньги у них действительно есть! Имею в виду наши, бюджетные! Это почти 300 миллионов на 5 партий: Зеленского, Медведука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука, которые они отказались вернуть в бюджет, хотя бы на карантинное время. Теоретически это пообещала пока только партия «Слуга народа» и то частично! Кроме того, в этих 5 фракциях собрались, мягко говоря, небедные депутаты, которым еще и на их деятельность и проживание предусмотрено почти 2 миллиарда бюджетных гривен. Поэтому рекламироваться есть за что.”

Томенко призвал политиков перенаправить средства на помощь медикам и больным.

“Наш совет: хотя бы во время карантина встретьте Пасху христианской помощью медикам, больным и немощным, а не собственной партийной рекламой! Ибо, как известно, гордыня и тщеславие – смертные грехи у христиан. И не забывайте также слова мудрого и святого Максима Исповедника: «Поистине проклятая страсть бедствия, которая объединила два зла: гордыню и тщеславие»!

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