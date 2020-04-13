Украинский президент Владимир Зеленский уйдет в отставку досрочно, аналогичная судьба ждет и парламент

Так считает политолог Руслан Бортник, о чем он и рассказал в эфире Politeka Оnline. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Экономический кризис и пандемия ктайского вируса станут серьезными испытаниями на прочность для украинского руководства, и если оно их не выдержит, то, максимум, до осени покинет коридоры власти. Не станет исключением и президент. По словам Бортника, глава государства не будет держаться за свое кресло.

«Пока маловероятно, что он уйдет в отставку в ближайшее время, но посмотрим, как будет развиваться кризис. Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если кризис аукнется Украине. Я не исключаю, что могут образоваться такие условия, что Украина проведет внеочередные выборы президента и парламента максимум до осени», – подчеркнул политолог.

Такой прогноз разделил украинцев на два лагеря. Одни выступили в защиту Зеленского, другие ждут не дождутся, когда прогноз политолога станет реальностью, а также уверены, что за свою некомпетентность власть должна отвечать.

«Пускай идет, если Украине угрожает дефолт, то грош цена такому президенту, такого раньше ни при одном президенте не было», «И не надейтесь! Президент справится!», «Да. Разочаровал большую часть народа. Врет и не краснеет. Он не управляет страной. Какое ушло такое, а то и хуже пришло», «Какая отставка, а кто будет отвечать за то что натворили с своим турборежимом? Рейтинги пусть зарабатывает на сцене. От его экспериментов плачет вся Украина, поменяли шило на мыло», «Уж кому-то очень не терпится его место занять, чтобы продолжать грабить итак нищий народ», «Нет! придет старая власть, и тогда конец Украине!», «Надо не Зеленского снять, а все его окружение и депутатов от слуги, они все ему мозги пудрят», – пишут в комметариях.

Ранее мы писали, что Украина в обмен на транш МВФ должна утвердить «антиколомойский» закон и запустить рынок земли. Для позитивного голосования президенту Владимиру Зеленскому пришлось договариваться с другими нардепами, в том числе и пятым президентом Петром Порошенко, чтобы закон был утвержден.

Напомним, Зеленский с черепом передал агрессивное послание Кремлю.

Как сообщала Politeka, Зеленский осрамился перед украинцами из-за миллиона долларов.

Также Politeka писала, что помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.