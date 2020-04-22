Беглый президент Украины Виктор Янукович – самая большая и самая трагическая ошибка украинского народа

Такое мнение озвучил бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.


Он уверен, что поведение Януковича обернулось для Украины национальной катастрофой невиданных масштабов.

Виктор Янукович


«Я убежден в том, что Виктор Федорович – сама большая и самая трагическая ошибка украинского народа за всю историю. К сожалению, высокую цену за эту ошибку будет платить еще ни одно поколение украинцев. Поведение Януковича обернулось для Украины национальной катастрофой невиданных масштабов, и эта катастрофа была создана бежавшим президентом буквально на пустом месте, из ничего", - отметил он.

Владимир Олейник

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Кроме того, Олейник уверен, что Украина могла и избежать потери Крыма и конфликта на Донбассе если бы Янукович не сбежал.

"Если бы не трусливое бегство Януковича в самый сложный для Украины момент, не было бы ни потери Крыма, ни братоубийственной войны на Донбассе, ни разграбленного государства и доведенного до отчаяния народа", - уверяет бывший регионал.

По его словам, Янукович мог стать спасением для украинцев.

"Виктор Федорович имел все возможности и полномочия, чтобы уберечь страну от падения в пропасть", - отметил он.

Кроме того, экс-регионал уверен, что "Янукович не должен остаться безнаказанным".

Стоит отметить, что бывший народный депутат Украины является постоянным гостем пропагандистских программ на российском телевидении и делится своим "экспертным" мнением по Украине.

Во время одного их эфиров, он заявил, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу и раскритиковал украинские власти.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.