Беглый президент Украины Виктор Янукович – самая большая и самая трагическая ошибка украинского народа



Такое мнение озвучил бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.



Он уверен, что поведение Януковича обернулось для Украины национальной катастрофой невиданных масштабов.



«Я убежден в том, что Виктор Федорович – сама большая и самая трагическая ошибка украинского народа за всю историю. К сожалению, высокую цену за эту ошибку будет платить еще ни одно поколение украинцев. Поведение Януковича обернулось для Украины национальной катастрофой невиданных масштабов, и эта катастрофа была создана бежавшим президентом буквально на пустом месте, из ничего", - отметил он.

Кроме того, Олейник уверен, что Украина могла и избежать потери Крыма и конфликта на Донбассе если бы Янукович не сбежал.

"Если бы не трусливое бегство Януковича в самый сложный для Украины момент, не было бы ни потери Крыма, ни братоубийственной войны на Донбассе, ни разграбленного государства и доведенного до отчаяния народа", - уверяет бывший регионал.

По его словам, Янукович мог стать спасением для украинцев.

"Виктор Федорович имел все возможности и полномочия, чтобы уберечь страну от падения в пропасть", - отметил он.





Кроме того, экс-регионал уверен, что "Янукович не должен остаться безнаказанным".





Стоит отметить, что бывший народный депутат Украины является постоянным гостем пропагандистских программ на российском телевидении и делится своим "экспертным" мнением по Украине.

Во время одного их эфиров, он заявил, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу и раскритиковал украинские власти.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.