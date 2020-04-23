Владимир Зеленский подвел итоги первого года своего президентства

Глава государства прокомментировал самые популярные прогнозы относительно своего руководства, которые не сбылись. В частности, по словам Зеленского, многие предрекали после того, как он придет к власти, катастрофическую ситуацию с курсом валют. Кроме того, его оппоненты заявляли, что он будет "нерукопожатный за границей", мол, никто из мировых лидеров не захочет иметь с ним дел.

"Я помню самое главное: когда придет Зеленский – доллар будет по 100. Я буду, как кто-то сказал, за границей "нерукопожатный". Доллар не 100? Не 100. Все мировые лидеры очень меня поддерживают. Мы со всеми познакомились – они поняли, чего я хочу, к чему стремлюсь. У них у всех прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен. С НАТО отношения есть, с ЕС прекрасные отношения. С МВФ, если Рада даст эту возможность, мы подпишем меморандум и Украина получит 8 млрд от МВФ как минимум, и еще пару миллиардов от других европейских финансовых институтов... С Америкой сейчас, мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас об Украине знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, это неважно. У нас с Америкой крепкие отношения сейчас", - похвалил себя президент.

Зеленский подчеркнул, что до него к Украине сложилось предвзятое мнение, как к "коррупционной стране", и именно из-за этого "недоверия"возникали многие проблемы. "Мы меняем это", - резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, глава государства в рамках документального фильма "Год президента Зеленского" поделился успехами в диджитализации страны. По его словам, документы украинцев должны "в ближайшие недели" полностью перейти в цифровой формат. Более того, Зеленский раскрыл, что новшество коснется и волеизъявления граждан.

"Выборы следующего президента должны быть электронными, как в некоторых уже странах - в Эстонии, например, они и так выбирают, и в электронном виде", - отметил Зеленский.

Напомним, Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться электронным паспортом без предъявления бумажного аналога.

Напомним, украинцев ждут важные изменения с паспортами: уже с 1 мая.