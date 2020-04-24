Глава государства Владимир Зеленский уверяет, что не влияет на силовые структуры

Об этом он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который был подготовлен Офисом президента и демонстрировался в среду на украинских телеканалах, передает Politeka.net.

По его словам, правоохранительная система нуждается в перезагрузке, но он не влияет на силовиков для реализации своего обещания о "посадках".

"Весна придет – сажать будем". Здесь, во-первых, нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит, где посадки? И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить, говорить, где результат, мы обещали людям, то другая часть граждан начинает говорить, что это не мои полномочия", - утверждает Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что дает якобы возможность силовикам работать без "телефонного права", но тогда некоторая часть украинцев говорит, что как правоохранители делают свою работу, если нет результата и "посадок".

"Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека нужно посадить, а этого не нужно трогать, нет", - уверяет президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский заявил, что глава государства должен каждую неделю вызывать глав силовых ведомств и спрашивать о результатах их, и это хотят видеть украинцы.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский признал масштабный провал в Украине. По его словам, пандемия китайского вируса указала на главные проблемы в украинской медицине.

Он также заявил, что в условиях карантина украинцы стали свидетелями провала медицинской реформы и добавил, что перед эпидемией в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.

Напомним, что Зеленский с размахом отметил годовщину своей победы: первые подробности.

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Также Politeka писала, что уставший Зеленский делегировал свои полномочия другим: "Не интересно...".