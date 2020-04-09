Народний депутат України Сергій Шахов забезпечив дві лікарні засобами першої необхідності

Як повідомляє Politeka.net про це він докладно розповів на своїй сторінці в Facebook.

По всьому світу лютує епідемія китайського вірусу, але в Україні не вистачає засобів для захисту і боротьби з небезпечним захворюванням. За словами Сергія Шахова, він закупив захисні комплекти та витратні матеріали для двох медзакладів у Києві і на Луганщині, які дуже потребують допомоги.

"Продовжуємо надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна. Для КНП "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодського сільської ради Луганської області закупили респіратори, захисні окуляри, рукавички, витратні матеріали, комплекти біологічного захисту для медичних працівників", - повідомив народний обранець.

Він додав, що поки в Біловодську не зареєстрували жодного випадку захворювання. Тепер же у місцевих лікарів є умови для безпечної роботи, якщо ризик зараження з'явиться в майбутньому.

"Також у відповідь на звернення керівництва Александровская Клиническая Больница, Корпус 4 закупили засоби захисту, бахіли, маски, термопідноси, столові прибори для персоналу та пацієнтів інфекційного відділення, де наша команда проходила лікування. Дякую усім, хто допомагає! Та низький уклін нашим медикам.

Бережіть себе!" - підсумував Сергій Шахов в своєму пості.

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