Народний депутат Сергій Шахов, у якого нещодавно підтвердили китайський вірус, поділився, де і як здавав аналізи

Народний депутат Сергій Шахов, який заразився коронавірусом, розповів, в якій клініці він здавав аналізи. Він зазначив, що підтвердження діагнозу він дізнався по телефону і зараз очікує офіційний документ державного медичного закладу, пише "Знай.юа".

"Сьогодні подзвонили мені з лабораторії і сказали, що типу підтверджується коронавірус… Якщо Шахов хворий на коронавірус і я отримаю документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів, немає питань буду доповідати кожен день, що відбувається з моїм організмом", - сказав Шахов в середу вдень в стриме на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Він зазначив, що викликав лікарів після того, як у нього піднялася температура до 38 градусів.

"Через кілька тижнів у мене піднімається температура, потім у дружини. Викликаю швидку приватної клініки "Добробут". Кажуть – не грип. Прошу зробити тест на коронавірус, до того часу пандемія вже була оголошена. Спочатку говорили тестів немає. Через три дні роблять. Чотири дні чекаю результат. А потім, як грім серед ясного неба, – у вас корона. Перший тиждень лікувався вдома, потім зробили рентген – виявилося є пневмонія", - розповів Шахов.

Сергій Шахов зазначив, що здавав аналіз на коронавірус не в клініці Eurolab Андрія Пальчевського, а в приватній клініці - Добробут.

Нардеп розповів, що на даний момент перебуває вдома на карантині і нікого до себе не підпускає.

У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, що "серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України".

"Проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції", - повідомляє прес-служба Моз.

Нагадаємо, нардеп Шахов, заражений коронавірусом, терміново звернувся до Зеленському: «Вас підставляють...».

Як повідомляла Politeka, заражений коронавірусом нардеп Шахов в лікарні, стан погіршився: з'явилася фото.

Також Politeka писала, що Шахов розкрив подробиці свого стану, коронавірус підтвердився: "Не так страшно, як..."