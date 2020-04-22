"Достаточно уже залетных неужели у нас нет своих разумных людей", "Поезжай домой и там радуйся, у нас своих хватает дятлов", "После вступления в должность не плохо бы в командировку его послать. В Тбилиси.", "Раз он навел порядок в Грузии, что тогда к нам приперся? Хватит нам голубей мира, пускай едет к себе на родину здесь и без него дураков хватает.", "Выдать его Грузии пусть с ним сами разбираются", "Ему мало Грузии? Поезжай к себе и Зелю забери", "Очень рада если это действительно правда, Саакашвили великий человек, главное чтобы Аваков его не убил!", - писали пользователи сети.