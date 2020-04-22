Бывший президент Грузии и мэр Одессы Михаил Саакашвили отреагировал на предложение Владимира Зеленского
По словам политика, он уже встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить его возможную работу на этой должности.
Такое сообщение от Саакашвили не сильно обрадовало украинцев. Идею о его возращении в украинскую политику была принята в штыки.
"Достаточно уже залетных неужели у нас нет своих разумных людей", "Поезжай домой и там радуйся, у нас своих хватает дятлов", "После вступления в должность не плохо бы в командировку его послать. В Тбилиси.", "Раз он навел порядок в Грузии, что тогда к нам приперся? Хватит нам голубей мира, пускай едет к себе на родину здесь и без него дураков хватает.", "Выдать его Грузии пусть с ним сами разбираются", "Ему мало Грузии? Поезжай к себе и Зелю забери", "Очень рада если это действительно правда, Саакашвили великий человек, главное чтобы Аваков его не убил!", - писали пользователи сети.
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Напомним, 28 мая 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский свои указом вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».
Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.
Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну: «Это погубит Украину».