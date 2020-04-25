Украинских медработников и учреждения здравоохранения нужно обеспечить достойным и равным финансированием за счет сокращения расходов на содержание власти

Петицию с таким предложением на сайте Президента Украины зарегистрировал лидер партии Общественное движение «Рідна країна» Николай Томенко, передает Знай.юа.

В тексте петиции политик обратил внимание на то, что по результатам пересмотра бюджета медицинские учреждения и медработники оказались в неравных условиях.

«Бедная медицина – больная Украина! После распределения средств для борьбы с COVID-19 сложилась неутешительная тенденция, когда врачей, а соответственно и их пациентов, поделили на 4 сорта.

Первый сорт – это киевские медработники, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Их доплаты из местного бюджета составят 9 должностных окладов. Общая сумма помощи – 10,8 млн грн. Эти доплаты получат в Киеве примерно 900 человек.

Второй сорт – это остальные медработников Украины, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Их доплата будет составлять 300 процентов, то есть 3 должностные оклады.

Третий сорт – медработники, которые работают в условиях карантина, но не работают непосредственно с пациентами с подозрением на коронавирус. Их зарплаты остаются без изменений.

Четвертый сорт – медработники почти 1000 больниц, которые не получили должного финансирования. Их зарплаты уменьшатся.»

Политик отметил, что уровень заработной платы и количество средств, выделенных для учреждений здравоохранения’я, максимально влияющие на качество лечения пациентов. Поэтому данная петиция касается не только медработников, но и пациентов.

Томенко призывает вернуться к пересмотру Государственного бюджета Украины и адекватно и радикально сократить расходы на содержание власти: МВД, Офиса Генерального прокурора, Офиса Президента, Верховной Рады и других органов государственной власти, которые фактически не были сокращены при пересмотре бюджета, а также прекратить бюджетное финансирование партий хотя бы до конца 2020 года.

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Как сообщала Politeka, Томенко жестко разнес власти за реализацию карантина.

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