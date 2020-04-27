Медики оказались в неравных условиях, поэтому "слуги народа" могут их финансово поддержать

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, передает Знай.

В частности, экс-нардеп на официальном портале президента зарегистрировал петицию, в которой призывает вернуться к пересмотру Государственного бюджета Украины.

Помимо этого, Николай Томенко призвал существенно сократить содержание власти в интересах охраны здоровья: МВД, Офиса Генерального прокурора, Офиса Президента, Верховной Рады и других органов государственной власти, которые фактически не были сокращены при пересмотре бюджета, уменьшить зарплату чиновникам не только на время карантина, а до конца 2020 года, также приостановить бюджетное финансирование украинских партий по результатам парламентских выборов.

«Партия «Слуга народа» из 140 миллионов гривен бюджетного финансирования отказалась в пользу народа от 70 миллионов, и на этом спасибо. Но как насчет других далеко не бедных парламентских и властных «слуг»? В условиях эпидемии мы не можем себе позволить содержать партии миллионеров Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Вакарчука, нам нужно спасать украинцев. Если им добровольно трудно распрощаться с бюджетными деньгами, мы своими голосами петицию можем им в этом помочь», - заявлял ранее лидер партии "Рідна країна".

В тексте петиции говорится, что после пересмотра бюджета медработники оказались в неравных условиях, а уровень заработной платы и количество средств, выделенных для учреждений здравоохранения, максимально влияют на качество лечения пациентов. Поэтому, эта петиция затрагивает не только медработников, но и пациентов.

«Бедная медицина – больная Украина! После распределения средств для борьбы с COVID-19 сложилась неутешительная тенденция, когда врачей, а соответственно и их пациентов, поделили на 4 сорта: те, что работают с пациентами, больными на коронавирус; те, кто работают с пациентами с подозрением на коронавирус; те, которые работают в условиях карантина, но не работают непосредственно с пациентами с подозрением на коронавирус - их зарплаты остаются без изменений, а также медработники почти 1000 больниц, которые не получили должного финансирования. Их зарплаты уменьшатся. Также львиную долю финансирования переложили на местные бюджеты, которые не могут в нынешних условиях содержать учреждения здравоохранения. Государственная власть должна гарантировать зарплаты медработникам и сохранения финансирования всем учреждениям здравоохранения», - уверенно резюмировал политик Николай Томенко.

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Как сообщала Politeka, Томенко жестко разнес власти за реализацию карантина.

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