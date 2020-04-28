Фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн
Такую информацию обнародовал журналист Денис Казанский.
"Мы видим, как он (Александр Янукович, - ред.) теперь подминает под себя шахты, угольную отрасль и, очевидно, вместе с Курченко начинает добывать уголь, потом вывозит в Россию", - сообщил он.
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Украинцев возмутило такое известие. Некоторые даже предложили применить силу.
"А она, эта шайка, прекращала?", "И без них хорошо грабят Украину, все они одинаковые", "Вот, куда надо Шмигаля и Авакова или слабо?", "У нас что, снайперов нет?", "Старые бандюганы вылазят", "Там уже нечего грабить, давно всё вывезено", - писали пользователи сети.
Ранее мы сообщали, что соратница беглого президента Януковича Анна Герман заявила, что Украине якобы грозит "гибель из-за вируса ненависти".
"Украина может погибнуть как государство из-за распространения вируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – заявила она в одном из телеэфиров.
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