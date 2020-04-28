Фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн

Такую информацию обнародовал журналист Денис Казанский.

"Мы видим, как он (Александр Янукович, - ред.) теперь подминает под себя шахты, угольную отрасль и, очевидно, вместе с Курченко начинает добывать уголь, потом вывозит в Россию", - сообщил он.

Украинцев возмутило такое известие. Некоторые даже предложили применить силу.

"А она, эта шайка, прекращала?", "И без них хорошо грабят Украину, все они одинаковые", "Вот, куда надо Шмигаля и Авакова или слабо?", "У нас что, снайперов нет?", "Старые бандюганы вылазят", "Там уже нечего грабить, давно всё вывезено", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что соратница беглого президента Януковича Анна Герман заявила, что Украине якобы грозит "гибель из-за вируса ненависти". "Украина может погибнуть как государство из-за распространения вируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – заявила она в одном из телеэфиров.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

Как сообщала Politeka, ликвидация Януковича: всплыла скандальная информация о снайперах, все решил один звонок.



