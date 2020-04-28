Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страну ждет дефолт и нищета

Об этом он говорит в статье для испанского издания El Pais.

Такой сценарий вполне вероятен для страны без поддержки Международного валютного фонда.

По словам главы государства, Украина не смогла изменить экономику на основе сырья и сильно зависит от внешних рынков.

Сюда он отнес также затянувшиеся реформы в области модернизации, которые ставят страну перед потенциальным экономическим кризисом.

«Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие - готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в финансовых ресурсах, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету», - говорится в материале.

Он отметил, что в случае дефолта Украине понадобится очень много времени, чтобы восстановиться. Именно по этому она сейчас очень нуждается в поддержке Всемирного банка и МВФ.

В свою очередь украинцев такое откровенное признание президента не на шутку разозлило.

«И землю продали, и банкам хана, и дефолт. И всего за год. За такое предательство даже суда божьего мало!», «Год в своего в доску парня играл, а тут и расплата пришла, а где твой решала Юзик жирный?», «Такой беспомощный Верховной Рады у нас ещё не было. Называется, ребята, плыли, плыли, а на берегу…», «Он сказал: не я один принимать решения, вместе с народом! Так что виноват не он один, а 73%», «Обещал, плакать не будем. Обхохочешься! Молодец!», «Здесь уже непосредственная ответственность Президента и его команды! Думайте, куда бежать будете! 🙉», «Не платить депутатам зарплату бешенную, и все космические надбавки, и не будет никакого дефолта!», «У тебя был год, а ты это время окружил себя дилетантами и дармоедами! Пусти профессионалов в правительство и увидишь, как быстро экономика поднимется!», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что украинцы жестко раскритиковали депутата партии «Слуга народа» Николая Тищенко за то, что во время карантина его ресторан с космическими ценами продолжает работать.

Напомним, Зеленский подписал судьбоносный закон против воли украинцев.

Как сообщала Politeka, решение Зеленского отразится на миллионах украинцев: "военные будут ограничивать...".

Также Politeka писала, что стало известно, с кем Путин собрался поделить Украину.