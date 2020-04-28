Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель

Об этом сообщили на сайте Офиса президента, пишет Рoliteka.net. Глава государства поставил подпись под документом, который приняла Верховная Рада 31 марта 2020 года.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости», - отметили в пресс-службе.

Как известно, документ предусматривает запуск рынка земли в Украине и снятие моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Документ вступит в силу 1 июля 2021 года. Согласно документу, в первые два года землю смогут покупать только граждане Украины, будет действовать ограничение – не больше 100 гектаров в одни руки. Последующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица, будет действовать ограничение - не больше 10 тысяч гектаров в одни руки.

Продажа земли иностранным гражданам и компаниям будет возможна только после проведения референдума. Кроме этого, в документе прописано, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Добавим, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Напомним, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко: "Вова колебался".

Как сообщала Politeka, решение Зеленского отразится на миллионах украинцев: "военные будут ограничивать...".

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