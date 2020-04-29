Российский политик Ирина Хакамада предложила возместить Украине ущерб за аннексию Крыма

По ее словам, это поможет разрешению конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, Хакамада признала аннексию Крыма.

"Да, это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях. Поэтому я, с одной стороны, согласна с Явлинским в том, что нам нужен повторный легитимный референдум. Но с другой – если, по Григорию Алексеевичу, повторить референдум, даже без единого нашего вежливого солдата, даже с ОБСЕ, то это все равно ни к чему не приведет", – считает политик.

В то же время она уверена, что "Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию".



"Это уже будет катастрофа. Ну сколько можно воевать? Жалко и Украину, и Россию. Все нуждаются в мире. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию", – пояснила она.

Политик добавила, что возможно, так и удастся постепенно восстановить мир, а войну надо уже заканчивать", – резюмировала Хакамада.



Ранее, музыкант Андрей Макаревич отметил, что можно было найти какой-то способ, чтобы мирно решить вопрос Крыма.

В интервью российскому изданию артист сказал, что ему все равно что его включили в список "недоброжелателей по отношению к Крыму".

Кроме того, Макаревич задал себе вопрос, а имеют ли люди, которые живут в Крыму, какое-то право голоса:

"А люди которые там живут, они вообще имеют какое-то право голоса? Да, нам, конечно, рассказывают о референдуме, но я имею свое представление об этом референдуме. Единственное, что сейчас держит мир, это эти договоренности, которые остались, между государствами. Если есть границы, давайте их соблюдать. А не оттяпывать друг у друга кусочки", - отметил музыкант.

Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.

Как сообщала Politeka, Макаревич засветился с сыном и шикарной красоткой, фото взорвало сеть.

Также Politeka писала, что Макаревич взбесил россиян заявлением: "80% - идиоты".