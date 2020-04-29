Закон о люстрации уволил с должностей эффективных чиновников

Такое мнение в интервью журналистам озвучил спикер Парламента Дмитрий Разумков, передает РБК.

По его словам, он не поддерживает закон о люстрации, поскольку из-за него якобы должности потеряли "эффективные чиновники".

На вопрос собеседника о том, собирается ли Парламент принимать решение об отмене закона о люстрации, основываясь в том числе и на решении ЕСПЧ, Дмитрий Разумков ответил, что в условиях карантина и эпидемии опасного китайского вируса подобные вопросы рассматриваться не будут.

"В дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно. Опять же - есть решение ЕСПЧ, о котором вы сказали. Этот вопрос также находится на рассмотрении Конституционного суда Украины. Поэтому - посмотрим", - подчеркнул спикер Верховной Рады.

Разумков также добавил, что ранее очень специфически относился к люстрации и раньше и сейчас менять свою позицию по этому вопросу не намерен.

"Поэтому мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", - продолжил спикер Рады в общении с журналистами.

Подытоживая, Дмитрий Разумков добавил, что ответственность за какие-либо злодеяния должна быть персональной.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков признался, что не уверен в поддержке кандидатуры Михаила Саакашвили на должность вице-премьера.

Он добавил, что вопрос назначения Саакашвили разделил «слуг народа».

"Я всегда говорил, что надо перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков.

Напомним, Разумков срочно собирает Раду пилить бюджет

Как сообщала Politeka, "Скоро снимут": Разумков вышел на связь после ссоры с Зеленским, заявление

Также Politeka писала, что рынок земли: стало известно, как голосовал за скандальный закон Разумков