Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, оскандалился бредовым заявлением

Так, он заявил о том, что украинские воины якобы отказываются воевать с российскими оккупантами, считая их своими братьями.

Дикую пропагандистскую речь он озвучил в эфире программы "Место встречи" в эфире телеканала НТВ.

Также он оскорбил Вооруженные силы Украины, назвав их не способными отражать агрессию Российской Федерации.

"Он (президент Украины - прим.ред.) пытается показать, что да, у нас армия мощная. Ну какая она мощная? Ну, ребята, ну перестаньте. Ну не хотят украинские солдаты воевать с россиянами и не будут! Потому что, во-первых, нечем, во-вторых, в конце концов, это претит нормальным человеческим чувствам, ну не хочется стрелять в брата, потому что это идиотизм!" — завершил свой нетрезвый прокремлевский спич коллаборант.

Также ранее сообщалось, что Юрий Кот заявил, что якобы в Украине процветает антисемитизм, нацизм и фашизм из-за русофобских настроений общества. Кроме того, он уверен, что Украина как государство не должна существовать отдельно от России.

"Мы - один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" - нагло высказался Кот.