Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, отличился скандальным заявлением об Украине

В частности он заявил, что большая часть украинцев тоже "русские", а в Украине им якобы не дают возможности пообщаться со своими "друзьями с России".

Бредовыми претензиями коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

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"Вы же не будете отрицать, что на самом деле очень большая часть украинцев - это тоже русские. Мы там живем, мы там рождались от отцов и дедов. А нам тут мешают и не дают возможности, чтобы наши друзья из России могли поддержать нас!" - возмутился Кот.

Кроме того, он нагло обвинил Украину в цинизме, продолжая отстаивать интересы страны-агрессора. Предатель выдвинул к родной стране претензии, касающиеся якобы несоблюдения прав человека. Он вспомнил, как Украина не позволила российским представителям наблюдать за последними выборами.

россияне, украинцы

Также ранее сообщалось, что скандальный украинский ведущий Юрий Кот выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать.

Он уверен, что прекращение действия документа денонсирует государственную границу, и страна-агрессор поглотит своего соседа.

 
 