Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, отличился скандальным заявлением об Украине

В частности он заявил, что большая часть украинцев тоже "русские", а в Украине им якобы не дают возможности пообщаться со своими "друзьями с России".

Бредовыми претензиями коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

"Вы же не будете отрицать, что на самом деле очень большая часть украинцев - это тоже русские. Мы там живем, мы там рождались от отцов и дедов. А нам тут мешают и не дают возможности, чтобы наши друзья из России могли поддержать нас!" - возмутился Кот.

Кроме того, он нагло обвинил Украину в цинизме, продолжая отстаивать интересы страны-агрессора. Предатель выдвинул к родной стране претензии, касающиеся якобы несоблюдения прав человека. Он вспомнил, как Украина не позволила российским представителям наблюдать за последними выборами.

Также ранее сообщалось, что скандальный украинский ведущий Юрий Кот выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать.

Он уверен, что прекращение действия документа денонсирует государственную границу, и страна-агрессор поглотит своего соседа.