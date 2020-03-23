Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву, заявил, что украинцы - часть российского народа

Изменник Родины поделился своими неадекватными размышлениями в эфире программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Кроме того он озвучил, что якобы Украина как государство не должна существовать отдельно от России. А также скандальный Юрий Кот "спрогнозировал", что скоро Украина вновь объединится с РФ.

"Мы - один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период, странный период, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" - нагло высказался Кот.

Ко всему прочему, он разразился нелепой критикой в адрес украинского языка. При этом скандальный телеведущий заявил, что имеет полное право делать это, ведь он потомственный преподаватель с красным дипломом.

"Мой украинский язык, которому меня учили в СССР, мягко говоря, отличается от того диалекта, который нам пытаются втюхивать все годы украинского языка, который нам привезли канадские ребята, которые сбежали тогда с бандеровцами после победы 9 мая!", - подытожил ехидный телеведущий.