Андрей Пальчевский назвал положительный эффект эпидемии в Украине

Об этом журналист сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 1 мая.

«Из советского старого лозунга «Мир. Труд. Май» нам остается только май. С миром явно не получилось. С трудом, как вы видите, будет с трудом, в прямом смысле этого слова. Крепостное право, благодаря Шмыгалю, похоже возродится, когда будут отправлять наших несчастных людей, я вас уверяю, под специальным санитарным конвоем собирать чужие урожаи», - отметил он.

При этом Пальчевский отметил, что есть и положительный момент во всем происходящем.

«А что ж хорошего остается? А хорошего тоже можно найти, если по сусекам поскрести. Вот вирус, который сплотил нас, он показал, что нами должны руководить люди, которые готовы выводить страну из тяжелого положения. Что если ты бил грушу, пел, плясал, или там удачно выступал по телевизору, это еще не значит, что ты можешь руководить страной», - заявил журналист.

Также Пальчевский отметил, что политическую систему в Украине нужно менять.

«Мы уже поняли, что надо менять систему, при которой президент превращается в султана. И если султан оказывается не готов, вместе с ним гибнет вся Украина. Поэтому, я думаю, что нас ждут большие перемены. И вот сейчас появилось такое высказывание «новое нормальное». Например, ходить в масках, не ходить на свидания молодым людям, а видеться по телефону, и всякое дистанционное управление, дистанционная учеба, которая доводит меня до белого каления, учитывая ее качество…», - отметил журналист.

«Тем не менее, должно же быть что-то положительное в этом моменте. Есть! Этот вирус сплотит нас вокруг мысли о том, что нельзя идиотам доверять страну», - подытожил Пальчевский.

[embed]https://www.facebook.com/a.palchevskyi/videos/255366825587425/?__xts__

Напомним, Пальчевский жестко разнес власть за скандал с масками из "Мрии": "Опять неудача, сколько можно влетать!"

Как сообщала Politeka, Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".