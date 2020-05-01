Юлия Тимошенко забралась с ногами на диван и удивила украинцев

Лидер фракции «Батькивщина» поделилась неожиданно «жизненным» снимком на своей официальной странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новой фотографии политик сидит у себя в кабинете, но не за столом, как обычно, а на диване. При этом Тимошенко позволила себе на удивление непринужденную позу: она подняла ноги на диван и прижал их к себе одной рукой.

Тимошенко позирует в привычном для нее строгом костюме, телесных колготах и черных туфлях. Ее волосы собраны в низкий хвост. Сама политик в подписи к снимку заявила, что устала после рабочего дня.

«После долгого «дня на ногах», - написала Тимошенко.

Украинцы тут же принялись комментировать фото.

«Так снимайте туфли!»», «Туфли на высоченных каблуках не снимаем 24 часа в сутки», «Очень смело», - пишут люди.

До этого мы писали, что нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов решил обсудить изменения во внешности Юлии Тимошенко прямо в зале Верховной Рады.

Депутат Александр Кабанов попал в объективы камер 4 февраля во время переписки со своей женой Яной. Сначала они обсуждали свои личные вопросы, однако в какой-то момент нардеп решил поделиться с супругой новостями с работы. Темой для обсуждения стала «пластика» Юлии Тимошенко.

«А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», - написал депутат.

Напомним, Тимошенко после пластики поразила новым лицом, Слуга народа не сдержался.

Как сообщала Politeka, раненая Тимошенко ошарашила внешним видом после пластики: "Лучше не смотрите на...".

Также Politeka писала, что Порошенко пришел в Раду в "панамском респираторе" и затмил Тимошенко.