Юлия Тимошенко забралась с ногами на диван и удивила украинцев
Лидер фракции «Батькивщина» поделилась неожиданно «жизненным» снимком на своей официальной странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новой фотографии политик сидит у себя в кабинете, но не за столом, как обычно, а на диване. При этом Тимошенко позволила себе на удивление непринужденную позу: она подняла ноги на диван и прижал их к себе одной рукой.
Тимошенко позирует в привычном для нее строгом костюме, телесных колготах и черных туфлях. Ее волосы собраны в низкий хвост. Сама политик в подписи к снимку заявила, что устала после рабочего дня.
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«После долгого «дня на ногах», - написала Тимошенко.
Украинцы тут же принялись комментировать фото.
«Так снимайте туфли!»», «Туфли на высоченных каблуках не снимаем 24 часа в сутки», «Очень смело», - пишут люди.
До этого мы писали, что нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов решил обсудить изменения во внешности Юлии Тимошенко прямо в зале Верховной Рады.
Депутат Александр Кабанов попал в объективы камер 4 февраля во время переписки со своей женой Яной. Сначала они обсуждали свои личные вопросы, однако в какой-то момент нардеп решил поделиться с супругой новостями с работы. Темой для обсуждения стала «пластика» Юлии Тимошенко.
«А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», - написал депутат.
Напомним, Тимошенко после пластики поразила новым лицом, Слуга народа не сдержался.
Как сообщала Politeka, раненая Тимошенко ошарашила внешним видом после пластики: "Лучше не смотрите на...".
Также Politeka писала, что Порошенко пришел в Раду в "панамском респираторе" и затмил Тимошенко.