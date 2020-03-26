В Верховной Раде в четверг, 26 марта, проходит встреча руководителей парламента, глав фракций и членов Кабмина

Все политики соблюли карантинные меры и явились в масках и перчатках - даже пятый президент Украины Петр Порошенко, который ранее игнорировал требования и ходил без должной "экипировки", говорится в Телеграм-канале Klymenko Time.

Поводом для срочной встречи в Раде стали вопросы по спасению экономики страны. Члены правительства убеждают народных депутатов, что Украине нужна поддержка МВФ (из-за угрозы дефолта), а, следовательно, необходимо выполнить все условия фонда. Среди них решение законопроектов по запуску рынка земли и невозможности возврата банков экс-владельцам.

Шоу масок уже начали активно обсуждать в сети. В частности, Порошенко окрестили "докором Лектером" - именем персонажа известных романов американского писателя, по которым Голливуд снял кассовые триллеры.

"Пороха панамский респиратор выдал"

"А в масках они вроде посимпатичнее даже выглядят))"

"Не знаю, де Пєтя їх дістає, але в мене на районі в аптеках їх НЕМАЄ!"

"А защита значительно лучше чем у наших врачей которые с больными работают"

Ранее бурный ажиотаж вызвал "прикид" лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Еще в середине марта она покорила Раду люксовой черной маской от Gucci. Тогда пользователи соцсетей удивлялись, где она ее раздобыла, ведь в свободной продаже в аптеке таковых не было.

Напомним, несмотря на попытки политиков защититься от коронавируса масками и перчатками, все же COVID-19 добрался и до Рады. В Украине в настоящее время четверо нардепов слегли с коронавирусом: Сергей Шахов, Руслан Горбенко, Александр Лукашев и Сергей Рудык. Появилась информация, что заражен также бывший глава ОП Андрей Богдан.

Сообщалось, что политики могли привезти коронавирус с отдыха на французском лыжном курорте Куршавеле, где, предположительно, побывали после 10 марта порядка ста "випов".

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус