Российская Федерация не собирается прекращать военную агрессию по отношению к Украине

Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Михаил Самусь, пишет Сегодня.

По его словам, апогеем военной активности РФ в 2020 году станут учения "Кавказ-2020", в условиях которых Россия может перекинуть на Донбасс до 150 тисяч военных.

"В течение этого года Россия будет еще более агрессивной, как на украинском направлении и в Черном море, так и на направлении стран Балтии, Польши, Молдовы и Беларуси. Влияние вируса и экономических проблем на существующий режим в Кремле в течение этого года также не достигнет достаточного эффекта. Военная активность России будет расти. Апогеем станут стратегические учения "Кавказ-2020" и их активная фаза в сентябре-октябре, когда будет задействовано Черное море, которое будет заполнено российскими кораблями с Северного и Балтийского флота, направление Донбасса, где россияне сконцентрируют до 150 тыс. войск, и весь южный стратегический фланг России", – озвучил аналитик свой тревожный прогноз.

Самусь не исключил, что Кремль может отрабатывать практические сценарии, например, пробивание наземного коридора в Крым. Помимо этого, оккупанты могут готовиться к возможному прорыву блокады Украины с Черного моря: например, создание коридора между газовыми платформами в Черном море, которые Россия украла у Украины между островом Змеиный и румынскими энергетическими полями.

Поэтому, как рассказывает Михаил Самусь, сегодня нет никаких предпосылок для мира на Донбассе, о котором говорит Владимир Зеленский.

"Не время определяет урегулирование военного, военно-политического конфликта или кризиса, а баланс сил, интересов и военных инструментов. К тому же, я не вижу изменений мотивации Путина в политике относительно Украины, и каких-то радикальных изменений в балансе сил. Россия как ставила перед собой разрушение украинского государства, так эта задача и стоит. Как Россия доминировала в Черном море и на нашем восточном направлении в целом, так и доминирует", – уверенно продолжил военный аналитик.

Подытоживая, Михаил Самусь озвучил три сценария урегулирования войны на Донбассе.

"Первый – поддаться на алгоритм Путина, выполнить Минские договоренности, запустить наше "Приднестровье" в политическое тело Украины и разрушить Украину изнутри, но мир будет достигнут. Второй – выход из Минских договоренностей, но это может создать вакуум структурированной поддержки со стороны Запада, чем может воспользоваться Россия и осуществить военные акции. Третий – продолжение заморозки Минских договоренностей с целью их изменения и реализации на условиях Украины", – резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".