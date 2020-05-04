Демарш мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с послаблением карантина – очень тревожный сигнал для президента Владимира Зеленского

Жесткие ограничения для «простых смертных» на работу в период карантина и полный игнор выходок приближенных к главе государства чиновников и депутатов запустили необратимый процесс, который усилило отсутствие реакции Зеленского на скандальную информацию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет киевский бизнесмен Алексей Давыденко.

Не дождавшись равных правил для всех и их соблюдения, мэры, бизнес и рядовые граждане просто перестали слышать и слушать, чем их пугает власть.

В случае с Николаем Тищенко, ресторан которого продолжает работать, президенту нужно было позвонить в СБУ и наказать депутата, выгнать с позором из фракции всех замеченных в «Велюре» парламентариев, штрафовать безбожно всех, а не только мелкий бизнес, закрыть крупные бизнесы, которые работают несправедливо, и дать зеленый свет частным предпринимателям, которые работают честно, то есть помочь не своим, а тем, кто реально в этом сейчас нуждается.

Однако Зеленский промолчал и сделал вид, что ничего не произошло.

«В истории Украины. Ты мог стать первым Чужим для своих и первым Своим для миллионов тебе чужих. Но и тут ты об**рался. Карантин ещё не закончился. Но именно он станет твоей личной точкой невозврата. Поверь», – прогнозирует Давыденко.

Он пишет, что неповиновение мэров – это ерунда.

«С понедельника тебе перестанет подчиняться вся страна - люди больше не будут тебя слушать и слышать - ты их обманул. Они, вопреки карантину, пойдут на работу, на площадки, в парки и рестораны», – почеркивает автор.

Давыденко предупреждает о том, что последствия этого могут стать необратимыми. И если начнется рост заболеваемости и увеличится количество смертей, то виноваты в этом будут не украинцы.

«Это будет твой личный котел», – подытожил Давыденко свое обращение к Зеленскому.

Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

Также Politeka писала, что голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы.