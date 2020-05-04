Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президенту Владимиру Зеленскому сейчас подают неправдивую информацию

Об этом он сказал в интервью.

Гончарук отметил, что не виделся с президентом Владимиром Зеленским после своей отставки.

«Несколько раз обменялись сообщениями. Не больше», - отметил экс-премьер. При этом Гончарук уверяет, что нормальные человеческие отношения у них сохранились.

Экс-глава Кабмина добавил, что по его мнению, сейчас вокруг президента возникло ложное информационное поле, что повлекло за собой многочисленные ошибки.

«…к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле», - заявил он

По убеждению Гончарука, формирует такое поле окружение президента сознательно или полусознательно.

В частности он затронул вопрос сотрудничества с МВФ.

«Я думаю, что если раньше адвокатов сотрудничества с тем же МВФ вокруг него было больше, то сейчас, очевидно, их меньше», - отметил

Гончарук уверен, что Зеленский все же понимает важность сотрудничества с МВФ и принятия необходимых для этого законов.

«Более того, мы неоднократно говорили о том, что это не о кредите МВФ, а это о репутации страны. То есть о том, будут ли с тобой вообще работать следующие несколько лет, или нет», - отметил экс-премьер.

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