Беглый президент Виктор Янукович, которого заочно арестовали на два месяца, огорошил своей внешностью

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, решение о заочном аресте вынес вчера Киевский суд. Эту информацию в комментарии журналистам подтвердил личный адвокат Януковича.

Юрист Виктор Сердюк также заявил, что дело против Виктора Януковича якобы "сфальсифицировано", поэтому защита экс-президента в бегах будет оспаривать данное решение Печерского суда.

Добавим, что последний раз беглый экс-президент Виктор Янукович появлялся на публике еще зимой 2019 года, когда давал пресс-конференцию на территории страны-агрессора.

Украинцы практически единогласно отметили заметные изменения во внешности Януковича: беглый экс-президент начал носить очки и изрядно набрал вес.

"Трусливое позорище", "Сильно поправился", "Он уже ботоксный", "Совсем болезненный вид", "Ничтожество. Ты смотри, как переворачивает", "Вытянули из сундука "легитимного", нафталином аж через экран тянет", "Как был зэком, так и остался", "Самый большой позор Украины!", "Остановите, Вите надо выйти!", "Маразматик старый, плетёт что попало", "Витя,не позорь себя. Ты уже свою трусость показал", "По манере говорить на Горбачева похож", - написали они в комментариях под трансляцией.

Ранее мы рассказывали о том, что Янукович-младший внезапно "объявился" на Донбассе. Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн.

"На телеканале, который захвачен боевиками ДНР, вышел любопытный сюжет о компании "Мастер-торг"... Эта компания каким-то образом взяла в эксплуатацию макеевскую шахту "Чайкино" и теперь добывает на этой шахте уголь... В сюжете частник подается чуть ли не героем... что пришли люди, взяли себе шахту с запасом в 100 млн тонн угля... Эта компания непростая, она связана с сыном беглого президента", - отмечает журналист.

"Мы видим, как он (Александр Янукович, - ред.) теперь подминает под себя шахты, угольную отрасль и, очевидно, вместе с Курченко начинает добывать уголь, потом вывозит в Россию", - говорит Казанский.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

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