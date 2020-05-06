Стало известно, как Беларусь готовится к приезду лидеров бывших стран СССР

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Павловский, передает Politeka.net.

По его информации, жителей Минска не принуждают идти на парад на 9 мая, о котором рассказывал президент Александр Лукашенко.

"Власти предпочли заманивать людей на мероприятие под предлогом получения подарков. Настрой у многих белорусов скептический, поскольку они не понимают, зачем такие мероприятия во время пандемии", - добавил Павловский.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с президентом Молдовы Игорем Додоном, предупредил, что "парад победы" в Минске проводить будут «аккуратно», и настаивать на участии ветеранов никто не планирует.

Также президент Беларуси пригласил на парад своих коллег из бывших стран СНГ, в том числе Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Я уверен, мы его достойно проведем и целиком уверен, что это никак не повлияет на здоровье наших людей», - резюмировал Лукашенко.

Украинцы же скептически относятся к такому "предложению" от Лукашенко.

"Таких братьев нужно остерегаться", "У него выборы летом, это пиар-ход. И отказ от карантина тоже. Ради такого дела и сатану в советники возьмет", "Победобесие по-лукашенковски", "Просто он хочет показать, что круче Путина", "Надо ехать, деды же воевали...", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о планах Александра Лукашенко провести "парад победы" в Минске в условиях эпидемии китайского вируса.

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде", - обращался Лукашенко к своим коллегам.

Лидер Беларуси также предложил транслировать "парад победы" в соседней России.

"Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - добавил он.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

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