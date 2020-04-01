Украина присоединилась к продлению Европейским союзом еще на год санкций против Беларуси

Новые ограничения введены до 28 февраля 2021, говорится на сайте Европейского Совета.

Санкции против Беларуси подписали:

страны-члены Европейского союза;

Северная Македония (кандидат в Евросоюз);

Черногория (кандидат в Евросоюз );

Албания (кандидат в Евросоюз );

Босния и Герцеговина (как участница процесса ассоциации с ЕС);

Лихтенштейн (как участник Европейской зоны свободной торговли);

Норвегия (как участник Европейской зоны свободной торговли);

Украина.

Эти санкции Европейский Союз ввел в 2004 году.Таким образом Александр Лукашенко поплатился за притеснении гражданского общества и активной оппозиции. Прежде введение санкций связывают с убийствами 4 человек в 1999-2000 годах:

Юрий Захарченко – эксминистр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик;

Виктор Гончар – белорусский политик, который еще с девяностых был в оппозиции к Александру Лукашенко;

Анатолий Красовский – бизнесмен, друг Гончара, который финансировал оппозиционные белорусские политические силы;

Дмитрий Завадский – журналист, коллега убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.

Санкции предусматривают послное эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для репрессий внутри страны. Кроме того, отдельные ограничения касаются чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств, совершенных в 1999-2000 годах.

С тех пор санкции против Беларуси регулярно продляют, а в 2011 году меры ужесточили. Среди новых появилось оружейное эмбарго.

Напомним, Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.

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