Украина присоединилась к продлению Европейским союзом еще на год санкций против Беларуси
Новые ограничения введены до 28 февраля 2021, говорится на сайте Европейского Совета.
Санкции против Беларуси подписали:
страны-члены Европейского союза;
Северная Македония (кандидат в Евросоюз);
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Черногория (кандидат в Евросоюз );
Албания (кандидат в Евросоюз );
Босния и Герцеговина (как участница процесса ассоциации с ЕС);
Лихтенштейн (как участник Европейской зоны свободной торговли);
Норвегия (как участник Европейской зоны свободной торговли);
Украина.
Эти санкции Европейский Союз ввел в 2004 году.Таким образом Александр Лукашенко поплатился за притеснении гражданского общества и активной оппозиции. Прежде введение санкций связывают с убийствами 4 человек в 1999-2000 годах:
Юрий Захарченко – эксминистр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик;
Виктор Гончар – белорусский политик, который еще с девяностых был в оппозиции к Александру Лукашенко;
Анатолий Красовский – бизнесмен, друг Гончара, который финансировал оппозиционные белорусские политические силы;
Дмитрий Завадский – журналист, коллега убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.
Санкции предусматривают послное эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для репрессий внутри страны. Кроме того, отдельные ограничения касаются чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств, совершенных в 1999-2000 годах.
С тех пор санкции против Беларуси регулярно продляют, а в 2011 году меры ужесточили. Среди новых появилось оружейное эмбарго.
Напомним, Лукашенко рассмеялся в лицо врачу: «Надо работать как в Беларуси, и не будет как в Италии».
Как сообщала Politeka, Лукашенко резко взъелся на Путина, разгорается скандал.
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