Депутатская неприкосновенность – это признак тоталитарного государства, и она совершенно не влияет на качество работы народных избранников

Такое мнение в комментарии изданию Новости Украины - From-UA озвучил Сергей Гайдай.

По его словам, неприкосновенность была сделана для того, чтобы если вдруг какой-нибудь депутат из оппозиции возмется представлять народ, то неприкосновенность позволит ему избежать наказания власти.

«Если мы говорим, что страна не тоталитарная, то эта неприкосновенность не нужна, потому что она просто превращается в этих условиях для бизнесменов в «творю, что хочу, но имею право не отвечать по закону»», – пояснил Гайдай.

Политолог выразил сомнение в том, нужен ли вообще парламент в современном государстве.

«Обсуждать прикосновенность или неприкосновенность депутатов в парламенте нет смысла, потому что нужно обсуждать, нужен ли в современном обществе парламент или не нужен, потому что парламент возник как ответ на вопрос, как сделать так, чтобы интересы миллионов граждан были представлены во власти», – подчеркнул он.

Гайдай указывает на тот момент, что раньше для защиты прав граждан в демократическом обществе другого пути, кроме парламента, не существовало. Сейчас же такая демократия просто устарела. В нынешних реалиях потребность в народных депутатах вызывает большие сомнения.

«Я лично говорю, не нужны. Это бесполезный паразитический орган. Если вы гражданин Украины, вам необходим посредник, представляющий ваши интересы во власти? Считаете ли вы хоть одного из украинских депутатов таким эффективным посредником? Я думаю, что нет», – отметил комментатор.

Люди сейчас способны и сами озвучить свои требования к власти, поэтому в посредниках нужды нет.

Ранее мы писали о том, 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Вместе с тем народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, отмена депутатской неприкосновенности: раскрыта главная угроза для Украины.

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