Телеведущий Андрей Пальчевский возмущен тем, что новый руководитель Института нацпамяти наследует политику прежнего руководства

Как передает Politeka.net, свои мысли по этому поводу он озвучил на своей страничке в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

«Мы четко знаем, когда был День победы. Я сегодня послушал нового, уже «зеленого» руководителя Института памяти. Смысл его речи сводился к двум безумным словам, которые, мне кажется, придумали еще в эпоху Порошенко, и продолжают успешно продвигать. Называется это «пам`ятаємо, перемагаємо». Поллитра водки надо выпить, чтобы разобраться, что мы «пам`ятаємо» и где мы «перемагаємо». Это отвратительные лозунги, которые навязываются молодым людям, еще более отвратительные на фоне того, как этот Дробович говорит, что СССР и фашистская Германия были одинаково плохи для Украины. У всего есть предел, в том числе у дипломатичности», - подчеркнул Пальчевский.

По его словам, нужно четко понимать, что не коммунисты развешивали на балконах киевлян, которые пытались сопротивляться немецко-фашистским захватчикам.

«История не терпит сослагательного наклонения. Пока никто еще не доказал, что Советский Союз и Германия однозначно вместе отвечают за развязывание войны. Нет. Был один агрессор с исторической точки зрения. Давайте представим, что было бы, если бы немцы победили. Многие думают, что у нас была бы замечательная страна… А слово украинец тогда было запрещено, потому что Гитлер не хотел давать этой стране право на самоопределение», - заявил телеведущий.

Он напомнил, что соотношение воевавших у нас было минимум 10 к 1, в пользу тех, кто воевал против немецко-фашистских захватчиков.

«Поэтому мы ожидали от Зеленского, что будет изменена политика, или хотя бы лозунги сменятся порошенковские. Еще скажите «Мова. Армія. Віра». Ну что же это за ганьба такая. Можно было бы перенести это хотя бы в гуманитарно-трагическую плоскость, выбросив из головы эти лозунги», - подвел итог Пальчевский.

где Победа? где Победа? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 7. Mai 2020

Напомним, что Пальчевский заявлял: "Благодаря Шмыгалю крепостное право возродится, будут отправлять под конвоем собирать чужие урожаи".

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