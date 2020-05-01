Андрій Пальчевський назвав позитивний ефект епідемії в Україні

Про це журналіст сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 1 травня.

«З радянського старого гасла «Мир. Труд. Май» нам залишається тільки май. З миромявно не вийшло. З трудом, як ви бачите, буде непросто, в прямому сенсі цього слова. Кріпосне право, завдяки Шмигалю, схоже відродиться, коли будуть відправляти наших нещасних людей, я вас запевняю, під спеціальним санітарним конвоєм збирати чужі врожаї», - зазначив він.

При цьому Пальчевський зазначив, що є й позитивний момент у всьому, що відбувається.

«А що ж хорошого залишається? А хорошого теж можна знайти, якщо по засіках пошкребти. Ось вірус, який згуртував нас, він показав, що нами повинні керувати люди, які готові виводити країну з важкого положення. Якщо ти бив грушу, співав, танцював, або там вдало виступав по телевізору, це ще не означає, що ти можеш керувати країною», - заявив журналіст.

Також Пальчевський зазначив, що політичну систему в Україні потрібно змінювати.

«Ми вже зрозуміли, що треба міняти систему, при якій президент перетворюється в султана. І якщо султан виявляється не готовий, разом з ним гине вся Україна. Тому, я думаю, що нас чекають великі зміни. І ось зараз з'явилося таке висловлювання «нове нормальне». Наприклад, ходити в масках, не ходити на побачення молодим людям, а бачитися по телефону, і всяке дистанційне керування, дистанційне навчання, яка доводить мене до сказу, враховуючи її якість…», - зазначив журналіст.

«Тим не менш, має ж бути щось позитивне в цьому моменті. Є! Цей вірус згуртує нас навколо думки про те, що ідіотам не можна довіряти країну», - підсумував Пальчевський.

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Як повідомляла Politeka, Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka писала, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати".