Украинская экономика на сегодняшний день больше не может удерживать груз коррупционеров

Об этом в эфире политического ток-шоу заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает Politeka.net.

По его словам, "халява кончилась", и Украина больше не может жить с коррупционными схемами.

"Есть люди, которые прямо не работают на Москву, но хотели бы, чтобы все оставалось как есть. Так вот, я им хочу сказать: это просто невозможно. Если это болото не осушить, если из коррупционного водоворота не вытащить Украину… Халява закончилась!", - уверенно заявил Михаил Саакашвили.

"Мы 30 лет думали так: "Мы и так продадим свое зерно, металл, руду, будем экспортировать рабочую силу и будем тырить. У нас всегда все будет хорошо". Украинская экономика не может дальше удерживать этот груз", - продолжил глава Исполнительного комитета реформ.

Как утверждает Саакашвили, с этим нужно бороться, иначе Украина, как страна, перестанет существовать.

"Или мы это болото абсурда сушим, или Украины как таковой не будет", – резюмировал он в эфире украинского телеканала.

Как мы ранее рассказывали, Владимир Зеленский жестко поплатился за назначение Михаила Саакашвили. Как известно,7 мая, глава государства Владимир Зеленский издал указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Грузия мгновенно отреагировала на это решение и отозвала своего посла из Украины.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, дипломата отозвали для консультаций.

"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - подчеркнул министр иностранных дел.

При этом Залкалиани добавил, что "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, Саакашвили получил должность в правительстве.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.