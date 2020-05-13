В среду, 13 мая, состоялось окончательное голосование Верховной Рады по закону о банках, так называемого "антиколомойского закона", который требует МВФ

Рада приняла решающий закон. 270 нардепов - "за", передает Politeka.net.

Речь о законе № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Без этого документа Международный валютный фонд отказывается обсуждать выделение Киеву нового транша. Украина может получить увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов.

Данный закон вносит изменения в банковское законодательство, в том числе, в судебные разбирательства вокруг решений НБУ. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Новый закон призван смягчить возможные последствия поражения государства в судах с экс-бенефициарами банков. Главная идея: неправильные решения госструктур – не повод для отмены их решений. И чтобы получить компенсацию за них, нужно доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Считается, принятие закона ставит крест на попытках вернуть национализированный ПриватБанк бывшему собственнику Игорю Коломойскому и оспорить признание его неплатежеспособности. Поэтому этот документ окрестили "антиколомойским".

Ранее на внеочередном заседании Рады 30 апреля состоялось голосование за ускоренное рассмотрение этого законопроета. Нардепы дали добро на особую процедуру для законопроекта №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Необходимость создания спецпроцедуры рассмотрения для этого законопроекта возникла в связи с тем, что к нему подали рекордное количество поправок — больше 16 тысяч. Финансовому комитету Рады понадобился почти месяц, чтобы разобрать эти поправки. Комитет рекомендовал Раде учесть около 300 из них.

Напомним, Коломойский проиграл: Рада вынесла вердикт по скандальному закону, транш МВФ будет

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