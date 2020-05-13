Бывший народный депутат Спиридон Килинкаров, который сбежал в РФ, уверен, что Россию вынуждают ввести войска в Украину

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает "Главред".

По его мнению, на Западе мечтают, чтобы российские войска вторглись в Украину.

"Когда говорят: "Вы, пожалуйста, введите войска и нападите на Украину!" — это же мечта, план Запада. Они хотят, чтобы Россия напала на Украину, чтобы в Украине развязалась тотальная война по всей стране", - уверяет бывший народный депутат.

Кроме того, он уверен, что еще одной целью является захват украинских территорий.

"Они (поляки, — ред.) хотят видеть Украину слабой, разоренной. Они готовятся к тому, что Украина рано или поздно должна ослабнуть до тех пор, когда у них появится возможность все-таки отгрызть этот кусок!", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина сделала скандальное заявление о войне в Украине.

По ее словам, на Донбассе боевики и украинская армия не стреляют, а стреляет "третья сила".

Ко всему прочему она обвинила Украину в том, что за годы независимости там якобы велась постоянная пропаганда против Российской Федерации.

Также она поделилась байкой о неких друзьях, которые приехали из Украины в России. Они якобы рассказали Бабкиной, что "ополченцы не стреляют, украинская армия тоже, а стреляет третья сила, причем на поражение".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.