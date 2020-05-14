Экс-депутат Александр Дубовой создал на юге Одесской области в Килийском районе ОПГ и контролирует всю теневую жизнь региона

Как передает Politeka.net, об этом в программе «Не Добрый вечер» заявил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео - проскролльте вниз).

Лесев отмечает, что украинская власть в Бессарабии представлена лишь номинально: "Такая себе затихарившаяся ДНР со своими местными законами".

«Мы же видим, что центральная власть в стране слаба. Местные элитки давно уже живут по своим неписанным законам. А тот же Дубовой создал в районе закрытую сетевую ОПГ. В нее включены все – местные силовики, чиновники, депутаты. Такая себе сицилийская Коза ностра», - заявил он.

Журналист обратил внимание на кричащий случай, который произошел во время декоммунизациии. Так, на малой родине Дубового, в селе Шевченково Килийского района, сельсовет переименовал улицу Советскую в улицу Александра Дубового.

«Это такой Советский Союз в миниатюре. Местные вроде бы по разнарядке проводят декоммунизацию. И тут же падают ниц перед местным паханом… Вы понимаете, до какого крепостного состояния доведены местные люди? Они за выложенную плитку и проведенное освещение называют центральную улицу именем братка», - отметил он.

Игорь Лесев отметил, что экс-нардеп не очень-то считается с частной собственностью жителей региона: «Вот если вы надумаете посадить картошечку на грядке, непременно выйдет конфуз. В какой-то момент обязательно выяснится, что грядка, оказывается, не ваша. Как и выращенный на ней урожай. Вот просто запомните. В Килийском районе есть два вида собственности. Пока еще ваша и та, что уже забрал Дубовой».

Имеет Александр Дубовой и соратников-единомышленников.

«Консильери Дубового – руководитель Килийской ОТГ Павел Бойченко. Иногда он путает ОТГ с ОПГ и тогда у местных фермеров вдруг пропадает земля. Последний такой яркий случай с сельхозкооперативом «Маяк». 200 мужиков пришли на свои поля, а оказалось, что они уже не их. И Дубовой с Бойченко вот вообще не при чем. И заметьте, эти пацаны всегда и во всем не при чем», - отмечает Лесев.

Кроме того, журналист напомнил о громком скандале с одесским заводом «Краян», который производил крановое оборудование.

«Заходит туда Дубовой и завод прекращает быть заводом. Зато мэрии города здание завода продается по цене, как будто он стоит на Манхэттене. Урон бюджету города превышает 90 миллионов. Дело громкое, по нему еще проходит мэр Одессы Труханов. А в январе этого года суд назначает залог Дубовому в 16 миллионов. Охренительная математика. Урон бюджету 92 миллиона, а залог – 16», - говорит он.

Другой фигурант этого же дела – депутат Одесского облсовета Олег Бабенко. Еще в 18 году он предлагал детективу НАБУ полмиллиона долларов, чтобы закрыть дело «Краян». Прошло уже два года, Бабенко все еще депутат.

Игорь Лесев подчеркнул, что уже прошел год, чтобы дубовые, бабенки и бойченки понесли заслуженное наказание, но этого не произошло.

«Куча людей сейчас сидит без работы и средств к существованию. И государство ничего им не может дать. Ни достойной социальной помощи, ни каких-то продуктовых пайков, вот ничего. И здесь нет пяти причин, почему мы сидим во всем этом дерьме. Их всего две. Первая – это упитанные навозные жуки, которые не собираются менять правила игры. Для них Украина – это большая сладкая навозная куча. И вторая причина – это говорливая, но очень безынициативная новая власть. Она грозит таким вот дубовым пальчиком. А те уже даже не боятся, а продолжают создавать в Украине свои закрытые навозные кучи», - подытожил Игорь Лесев.

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