Украинская власть допустила фатальную ошибку, введя карантин для вернувшихся из-за границы явно выборочно

Как передает Politeka, об этом в программе «Не Добрый вечер» заявил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Вот давайте разберем ситуацию с прилетевшей туристотой. Одни примчались с Бали, другие из Вьетнама. Вьетнамские оказались более наглыми и просто прорвались. Балийские более скромные. Они просто отказались выходить из самолета. Мое отношение к поведению этих людей однозначное. Это тупые дегене**ты, которые восстали против теории Дарвина. Они думают, что карантин – это хорошо, но только для кого-то другого. И у нас таких людей миллионы, если не большинство», - отметил он.

Представить, утверждает Лесев, аналогичную ситуацию в том же Израиле просто невозможно.

«Вот просто представьте эту же ситуацию в Израиле. Там все пребывающие попадают на двухнедельный карантин. Вы гипотетически можете представить, чтобы там несогласные вырывались толпой из аэропорта? Такое там возможно только при одном условии. Если главой Израиля станет Владимир Зеленский. А если в кнессете еще и появится фракция «Слуга народа», тогда евреям точно конец. Но с этой бедой живем мы, а не они», - подчеркнул он.

При этом Лесев утверждает, что в данном случае вопросы возникают, в первую очередь, к правоохранителям.

«Полиция выполняет предписание правительства. Сказали на обсервацию – значит показали на автобус и проконтролировали доставку. Кто против – вломили. А тот, кто обиделся, что тебе вломили – подавай в суд. Но сначала, сука, 14 дней сидишь на карантине. А потом уже жалуйся кому хочешь. Поэтому у меня вопрос не к тем дикарям, которые убегают от карантина. У меня вопрос к ментам и в целом, к власти. Нахрена вы вообще нужны, если вы не можете полторы сотни гражданских доставить с пункта А в пункт Б?», - уточнил он.

При этом сам карантин, конечно нужен, утверждает ведущий. Но не выборочный, а железный – для всех, кто подпадает под определенные пункты.

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