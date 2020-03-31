Верховная Рада Украины проголосовала за открытие рынка земли в ночь 31 марта

За законопроект проголосовали 259 народных депутатов. Среди них были нардепы от "Слуги народа", Европейской Солидарности", "Доверия", "Голоса" и внефракционные политики. "Батькивщина" и ОПЗЖ за рынок земли не голосовали. Об этом пишет Politeka.

Земельная реформа по новому законопроекта начнется с первого июля 2021 года. При этом государственную и коммунальную землю права продавать никто не имеет.

В законопроекте отмечено, что цена продажи земли не сможет быть ниже, чем нормативная денежная оценка. Эта норма будет действовать до 2030 года.

Специалисты определили, что цена гектара земли будет будет 2-3 тысячи долларов. А через 2-3 года она вырастет до 5 тысяч долларов, а после 2026 составит более 10 тысяч долларов.

Отметим, что согласно закону украинцы имеют право получить до двух гектаров земли для ведения сельского хозяйства. Для ведения садоводства могут выделить до 0,12 гектаров. А вот для строительства и обслуживания дома могут дать не больше 0,25 гектара, а также под дачное строительство до 0,10 гектара и 0,01 гектара под гараж.

Для получения земли нужно прийти к местной власти с документами. Нужно взять графические материалы, на которых указать ориентировочное место расположения участка, копию паспорта и ИНН, а также другие бумаги.

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