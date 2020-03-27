Правительство Дениса Шмыгаля совершило большую ошибку решив не вводить обязательный карантин для всех украинцев, которые возвращаются домой из Европы

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он напомнил недавнее высказывание премьер-министра, в котором тот заявил, что главным источником коронавируса в Украине стали заробитчане, и начал рассуждать о закрытии границ.

Лесев напомнил, что опасный вирус бушует в Европе уже недели три. За это время многие украинцы лишились работы в европейских странах и, естественно, решили вернуться домой.

«В стране коронавируса еще не было. А за границей его было полно. И каждый украинец, въезжающий в страну, потенциальный носитель вируса. Вот что нужно было делать? Вводить насильственный карантин для всех въезжающих. Не для всей страны, положившей нашу экономику. А только для тех, кто приезжает из-за границы», - считает ведущий.

Он подчеркнул, что это позволило бы уменьшить удар пандемии по украинской экономике. Кроме того, это позволило бы Украине выиграть время и, возможно, дождаться изобретения вакцины от коронавируса. Отдельно Лесев подчеркнул уменьшение нагрузки на украинские больницы и врачей.

Однако, ведущий отмечает, что этот шанс Украина уже упустила.

«Десятки тысяч заробитчан рассосались по всей стране. Эпидемией охвачены целые села. Медперсонал массово заражается, из строя выпадают врачи. Нас элементарно сейчас некому лечить…Зараза сейчас просто везде. Так еще и миллионы людей остались без средств к существованию. Людям через две недели не**ен уже будет что жрать. Врачей уже сейчас не хватает, чтобы лечить обычных пациентов», - возмутился ведущий.

Он добавил, что даже в этих условиях украинская власть «думает только о себе» и выделяет места в боксах «только блатным».

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