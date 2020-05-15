Министр юстиции Денис Малюська рассказал об устройстве на работу помилованных осужденных

По словам представителя правительства, Украине нужно заняться развитием института помилования. Такое мнение Малюська выразил в интервью hromadske. Он заявил, что речь может идти даже о гражданах осужденных пожизненно.

В то же время министр подчеркнул, что отпускать на свободу особо опасных преступников никто не собирается: помилование должно затрагивать людей, которые десятки лет провели в тюрьме и отдельно от профессиональных преступников. При этом выходить на свободу они смогут только после работы с психологами и соответствующего вердикта от профессионалов.

Малюська заявил, что Европейский суд уже осудил украинскую пенитенциарную систему за отсутствие взвешенной системы помилования для осужденных пожизненно. Он обратил внимание на то, что Украина уже сейчас выплачивает компенсации людям, которые обратились с соответствующими исками в Европейский суд.

Министр уточнил, что пожизненных осужденных уже сейчас иногда выпускают на свободу, но при этом с ними не работают профессиональные психологи. Зачастую речь идет об осужденных, которые точно не совершат новых преступлений.

Министр также поднял проблему устройства помилованных заключенных на работу. Он заявил, что считает возможных их трудоустройство даже в собственном министерстве.

«Если пожизненник выйдет на улицу, ему нужно где-то работать. Почему бы это не могло быть министерство юстиции?», - поинтересовался Малюська.

Напомним, министр Малюська захотел взять на работу пожизненно заключенных: "место не в тюрьме, а среди нас".

Как сообщала Politeka, "работодатель пожизненно заключенных" Малюська оказался в топе самых богатых министров.

Также Politeka писала, что Министра Малюську застали за странным занятием в офисе: «Спросил жену…».