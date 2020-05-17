Европейский союз пригласил Украину вместе решать проблемы со здравоохранением, включая пандемию из-за китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга 17 мая (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам министра, недавно в Кабмине получили важное письмо из Евросоюза, в нем сказано, что Украину приняли в комитет по вопросам здравоохранения в качестве наблюдателя. Максим Степанов подчеркнул, что членство в этом органе является очень почетным для украинцев.

"В состав этого комитета входят все ведущие страны Евросоюза. Во время заседаний комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны вместе и по отдельности на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром", - сообщил министр здравоохранения. - "Я считаю, что во время мировой пандемии мы очень рады присоединиться, и я уверен, что это пойдет на пользу Украине и нашей системе здравоохранения".

Ранее Украина решила пересмотреть Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, о чем рассказал вице-премьер-министр Вадим Пристайко. По словам чиновника, большинство квот на беспошлинные поставки товаров в ЕС не устраивают украинских производителей.

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