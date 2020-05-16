Европейский союз выделит Украине более миллиарда евро в качестве экономической поддержки в связи с пандемией

Европейский парламент принял решение о предоставлении помощи на 3 миллиарда евро странам-соседям и кандидатам на членство. Эти деньги должны помочь государствам смягчить экономические последствия борьбы с пандемией, с которыми неизбежно столкнуться в ближайшее время все страны.

Предложение о финансовой помощи было выдвинуто Европейской комиссии и получило 547 голосов «за», 93 – «против» и еще 47 евродепутатов воздержались.

Среди стран, которые получат помощь, оказалась и Украина, которая сможет рассчитывать на треть от всего пакета. Так, Евросоюз выделит нашей стране 1,2 млрд евро.

Впрочем, окончательное решение о финансовой помощи будет принято после утверждения Советом ЕС.

Ранее мы писали о том, что закрытые в связи с карантином границы могут открыть после 15 июня. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

Он добавил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.

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