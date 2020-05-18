Дмитрий Разумков раскрыл неожиданные факты своей биографии

Председатель Верховной Рады старается хранить свою личную жизнь в тайне от общественности. Тем не менее он раскрыл некоторые подробности в программе «Мага» на телеканале «112 Украина». В частности, Разумков рассказал о своем детстве, которое прошло в Бердичеве. По его словам, тогда его родители много работали, а его воспитанием часто занимались дедушка и бабушка.

Разумков вспоминает, что его бабушку называли генералом за ее строгие методы воспитания. А вот дедушка учил будущего политика работать с инструментами и даже сделал для него танк.

«У меня во дворе был настоящий танк, сделанный из дерева, но там помещались два ребенка, было два люка, башня поворачивалась», - рассказал Разумков.

На вопрос о том, куда было направлено дуло танка, спикер Рады отметил, что у них был частный дом, который трудно было назвать большим.

В целом Разумков признался, что в детстве у него было все, что нужно мальчику, а затем и подростку.

«И параллельно – это родители, которые также приобщались к моему формированию как человека», - добавил политик.

Политик также прокомментировал борьбы с пандемией, которая сегодня идет не только в Украине, но и во всем мире. Он отметил, что смертоносный вирус внес явные коррективы в жизнь людей, поэтому относиться к этой проблеме пренебрежительно нельзя из-за опасности второй волны болезни.

«Она действительно может вернуться – с серьезными негативными последствиями. И не только для нас, но и в целом для планеты. Поэтому давайте готовиться к худшему сценарию, но, будем надеяться, что мы сможем сделать так, чтобы он никогда не наступил», - призвал Разумков.

Напомним, сколько получает "верхушка" Верховной Рады, "суммы стартуют от...".

Как сообщала Politeka, Разумков заступился за "попередників" и заговорил об отмене люстрации.

Также Politeka писала, что Разумков срочно собирает Раду пилить бюджет, карантин не помеха: кто останется без денег.