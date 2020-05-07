Озвучены зарплаты, которые получает «верхушка» украинского парламента

Суммы стартуют от 44 тысяч. Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських Новин".

Так, зарплата председателя парламента Дмитрия Разумкова за апрель составила 47,2 тысяч гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 47,2 тысяч гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 45 тысяч гривен.

Разумков за апрель получил 47 230 гривен зарплаты.

Зарплата Стефанчука за апрель такая же - 47 230 гривен, а Кондратюк получила немного меньше – 44 970 гривен.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в апреле были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за март.

Напомним, президент Зеленский за март получил 28 тысяч гривен. При этом после вычета налогов и сборов в размере 5 460 гривен у президента «на руках» осталось только 22 540 гривен.

28 тысяч гривен президент получает ежемесячно. Зарплата президента представляет собой голый оклад, так как должность главы государства не предусматривает премий и надбавок.

За год на должности он получил более 320 000 гривен заработной платы. Напомним, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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