В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть законопроект о двойном гражданстве

Как сообщает пресс-служба парламента, документ был включен в повестку дня 19 мая, но главы фракций не пришли к единому мнению по поводу документа. Так, представители фракций «ЕС» и «Батькивщина» выступили против рассмотрения документа.

Как известно, президент Владимир Зеленский, который является инициатором законопроекта, обратился к нардепам  с просьбой как можно быстрее рассмотреть этот документ. Сам проект закона готовили в МИД совместно со Всемирным конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.

паспорт, гражданство

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что все будет зависеть от решения депутатов. Они могут отправить его на доработку или принять в первом чтении.

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Самый дискуссионный момент в этом законопроекте – тот факт, что владельцы российских паспортов, выданных на оккупированных территориях, смогут узаконить их. Таким образом, они смогут участвовать в украинских выборах и даже баллотироваться в парламент. Но, по словам Разумкова, перечень государств, граждане которых смогут иметь двойное гражданство, будет устанавливать Кабмин. Это будет дополнительный превентивный механизм.

Владимир Зеленский, Верховная Рада

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