Українцям роз'яснили, хто може розраховувати на виплати

Кабінет міністрів затвердив виплату соціальної допомоги на дітей для фізосіб-підприємців, які припинили діяльність на період карантину



Як передає Politeka.net, про алгоритм отримання допомоги і потрібних для цього реквізити розповіли на сайті Міністерства цифровий трансформації України.

Допомогу можна буде отримати на кожну дитину до десяти років. Для дітей до шести років це буде 1779 грн, від шести до десяти - 2218 грн. Виплати будуть тривати з початку карантину і протягом місяця після його скасування.

Отримати таку допомогу мають право ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до I та II групи платників єдиного податку. Також це поширюється на громадян України, іноземцем та осіб без громадянства, які є батьками або опікунами дитини у віці до 10 років і на законних підставах проживають на території України.

варто відзначити, що послугою можна скористатися онлайн за допомогою порталу "Дія".

Вам буде необхідно заповнити заяву із зазначенням персональних даних заявника, даних про дітей і даних для перерахування коштів.

Також знадобляться і деякі документи:

фотокопія свідоцтва про народження дитини;

фотокопія довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік і при необхідності сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства.

У тому випадку, якщо над дитиною встановлено опіку, ви зобов'язані прикріпити скановану копію рішення виконавчого органу про це.

Раніше ми писали, в Кабінет міністрів надійшла пропозиція про збільшення розміру соціальної допомоги у зв'язку з народженням дитини. Згідно з рішенням ВР, на первістка мають наміру виділяти 100 000 гривень, другої — 200 000, а на третє і подальші поповнення в родині — до 400 000 гривень.

Як запевняють експерти-демографи, навіть збільшення виплат не призведе до сплеску народжуваності. Кошти можуть тільки стати підтримкою батьків у складний період, коли особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.

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