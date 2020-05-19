Оккупированный Донбасс Украине можно будет освободить в течении нескольких суток

Такое мнение озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, Игорь Гиркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он уверен, что самопровозглашённые республики на Донбассе прекратят свое существование, как только РФ закроет границу.

"Если Россия закроет границу, "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток. Надо отдать должное вашей стране, шесть лет вы не сидели на месте, создали относительно боеспособную армию, которая во много раз превосходит корпуса по численности и людей, и техники, и вооружений, и по выучке. И, наверное, даже по организации управления. Хотя бардака у вас еще много, насколько я знаю, но у "ДНР" его еще больше", – отметил он.

Кроме того, бывший главарь террористов уверен, что если РФ не придет на помощь "Л/ДНР", то оккупированный Донбасс реально взять под контроль.

"Я на некоторых направлениях даю два дня на выход", – признал боевик.

Ранее бывший предводитель террористов Донбасса россиянин Игорь Стрелков-Гиркин обвинил президента США Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что они предали главу РФ Владимира Путина.

"Эти люди не умеют отвечать за собственные слова, и не желают этого делать. Поэтому Трамп и Эрдоган последовательно предают тех, кто был готов сражаться за них и рядом с ними", - набросился с обвинениями Гиркин.







