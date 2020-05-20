Стало известно, как Офис президента готовится к пресс-конференции Владимира Зеленского

Соответствующие кадры в своем Facebook опубликовал журналист-фотограф Ян Доброносов, передает Politeka.net.

Известно, что по состоянию на 9:30 журналистов начали пропускать на территорию Мариинского дворца.

На территории установлена специальная площадка, на которой будет выступать глава государства, но к ней нужно пройти через два кордона.

На входе журналистам обрабатывают руки антисептиком и выдают перчатки, чтобы обезопасить от возможного заражения китайским вирусом.

Как известно, пресс-конференция Владимира Зеленского по случаю первого года президенства началась в 10:30.

"Испанский стыд", "Может, град таки пойдет...", "Неслыханная открытость... а как же стрим из теслы, уже забронзовел", "Пресс-конференция для избранных?", "Сейчас УГОшники прибегут", - написали украинцы в комментариях под прямым эфиром журналиста.

Добавим, что кадры подготовки к пресс-конференции Владимира Зеленского в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Павловский.

Также мы рассказывали о скандале, который произошел накануне пресс-конференции Зеленского, посвященной итогам первого года президента.

Ведущие СМИ и журналисты пожаловались, что Офис президента массово отказывал в выдаче аккредитации, необходимой для участия в конференции. В качестве аргумента ОПУ называл "эпидемию китайского вируса".

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, сразу два новых праздника появятся в Украине, Зеленский сделал заявление: «уже в ближайшие дни».

Также Politeka писала, что Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…».