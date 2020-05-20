Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном роспуске Верховной Рады

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции.



"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты - и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент, - все, что было написано в нашей программе президента. Все, что превратили из обещаний в реальные действия... пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию "Слуга народа". Потому что это не просто партия... Я буду поддерживать монобольшинство, пока оно выполняет свою работу", - отметил президент.

В то же время, он назвал условие, при котором ему придется распустить парламент.

"Если они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику, в то же время я распущу парламент", - заявил президент.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук допустила, что Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду.

По ее словам, последней каплей стали скандалы в "Слуга народа".

"Если так будет продолжаться, то я буду одна из тех, кто будет просить президента, чтобы он инициировал роспуск парламента. Это не может так продолжаться. Я надеюсь, что люди, которые так делают, понимают, что у них есть большие шансы не попасть больше во власть", - уверена нардеп.

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.

Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.







