Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что пойдет на второй президентский срок

В среду, 20 мая 2020 года, в первую годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги года на посту главы государства.

Как сообщает Politeka.net, во время пресс конференции президент намекнул на второй срок.

Так, отвечая на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинцам год назад, Зеленский сказал:

«Я не знаю, честно говоря. Искренне, одного президентского срока не хватит для изменения страны».

Журналист напомнила, что Зеленский обещал год назад, что он пойдет только на один срок.

«Как скажет народ Украины. Я думаю, любой президент, который имеет процент 10, 15 или 16 на начало любой кампании, если у него такой процент, не имеет права идти в президенты Украины. Это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. Буду думать. У меня есть, чем думать», - пообещал Зеленский

Напомним, что ранее президент Украины делал совершенно другие заявления насчет второго срока. Так, в интервью израильским журналистам в январе 2020 года, Зеленский отмечал, что после завершения первого срока желает передать страну другому человеку.

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины — это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — заявлял президент.

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