Курс доллара к гривне за прошедшую неделю на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправлено

Об том чего ожидать украинцам далее, рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает «Минфин».

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного «зеленого» в банках за неделю изменились с 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет роста курса покупки и неизменного курса продажи.

В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 грн.

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, бакс на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн.

Отмечается, что разнонаправленные и незначительные колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие на текущих отметках. Теперь курс может измениться существенно, только если появится новая негативная или позитивная информация.

Добавим, НБУ на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.