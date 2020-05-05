Стали известны итоги по вопросу выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Сегодня, пятого мая, послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса. Об сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Кроме Украины средства должны предоставить Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).

Напомним, бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась рассказал, что буде с курсом валют после выделения кредита МВФ.

Так, по мнению эксперта, после выделения средств доллар в Украине остановится на отметке - 29-30 гривен.

Также на курс национальной валюты повлияет и подписание закона о рынке земли, и ослабление ограничений по деловой активности в Украине.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в интервью - президент Владимир Зеленский понимает важность сотрудничества с МВФ и принятия необходимых для этого законов.

«Более того, мы неоднократно говорили о том, что это не о кредите МВФ, а это о репутации страны. То есть о том, будут ли с тобой вообще работать следующие несколько лет, или нет», - отметил экс-премьер.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.